Сергиев Посад получит новые рабочие места благодаря заводу по переработке морепродуктов

Производство солено-сушеных снеков из морепродуктов откроют в индустриальном парке «М8» в Сергиевом Посаде. Завершить строительство планируют в конце 2023 года, рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

Строительство завода компанией «Морепак» позволит заместить часть импортных сушеных морепродуктов, которые поставляют из Китая, Таиланда и Вьетнама. Сейчас в этих странах перерабатывают минтай, путассу и горбушу, выловленные на территории России. Из-за сложившейся системы часть прибыли и рабочих мест оставались за рубежом.

«Объем инвестиций в проект составит порядка 305 миллионов рублей. Строительство комплекса планируется начать в четвертом квартале 2022 года, завершить — в конце 2023 года», — рассказал Филимонов.

Реализация проекта позволит обеспечить 50 рабочих мест. Правительство Подмосковья уже ведет работу по предоставлению компании земельного участка без торгов.

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