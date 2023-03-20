Подмосковье 20 марта 2023, 13:31 Сергиев Посад получит более 80 миллионов рублей от продажи заброшенного имущественного комплекса Unsplash

Читать 360tv в

Комитет по конкурентной политике Подмосковья сообщил о продаже заброшенного имущественного комплекса, расположенного в Сергиевом Посаде. Сделка пополнит бюджет городского округа на 87 миллионов рублей.

Производственная база из семи зданий общей площадью более четырех тысяч квадратных метров расположена вблизи Новоугличского шоссе и Западного объезда Сергиева Посада. Объекты долгое время не использовались и в 2021 году поступили на баланс муниципалитета как бесхозные. Площадь земельного участка составляет 2,8 гектара.

Реклама

В марте был проведен аукцион по продаже имущества, который выиграла компания по строительству жилых и нежилых зданий «Опыт Строй». Инвестор еще не решил, как будет использовать имущественный комплекс. Возможно, территорию будут развивать как производственную базу или превратят в жилой микрорайон.

Реклама

Бюджет Сергиева Посада уже получил задаток в 17,6 миллиона рублей, а в течение ближайших 30 дней получит еще 70. Вырученные от продажи неиспользуемого имущества средства город сможет вложить в инфраструктуру.

В этом году в шести городских округах Московской области модернизируют канализационные системы. Об этом информировал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.