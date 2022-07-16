Сергиев-Посад отметит 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского 17 и 18 июля

Празднование 600-летия обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры отметят в Подмосковье 17 и 18 июля.

«Каждый в нашей стране, кто знает свою историю, знает и Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Многие верующие считают своим долгом там побывать. Большое событие в этом году для всех православных — 600-летие обретения мощей преподобного Сергия. Мы ожидаем у нас в Подмосковье порядка 20 тысяч паломников и туристов», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Центральным событием станут богослужения 17 и 18 июля на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры. Богослужения возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Богослужения будет сопровождать сводный хор монастырей России. В рамках праздника пройдет несколько концертов, а завершат празднование ярким салютом.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, 15 июля начался крестный ход «От Государя к Преподобному». Он двинулся от памятника императору Николаю II в Мытищах и завершится в воскресенье у стен Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Крестный ход проходит по древнему маршруту, который ныне возрожден и носит название «Дорога в Лавру».

Этот маршрут пролегает рядом с остановками общественного транспорта, чтобы к нему можно было присоединиться в любое время или уехать в случае необходимости. Участники крестного хода пройдут 80 километров, в пути запланированы стоянки для отдыха, приема пищи и ночлега.

В Сергиевом Посаде по традиции разобьют палаточные городки, расположенные вблизи Лавры.

Источник фото: телеканал «360»

К празднику дорожные службы привели в порядок подъездные и центральные улицы. Участки ремонта были выбраны, исходя из популярных маршрутов, которые ведут к церквям и храмам, а также в центр города к Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Заменили порядка 30 километров покрытия на 32 дорогах.

Источник фото: телеканал «360»

17 и 18 июля центр Сергиева Посада будет перекрыт с 6:00 до 22:00 часов. Для гостей организовано 16 парковок — 12 в Сергиевом Посаде и четыре в Хотькове.

На парковках, автовокзале и железнодорожном вокзале гостей будут встречать волонтеры. Они подскажут, как пройти к местам празднования и палаточному лагерю.

Честные мощи преподобного Сергия, игумена Радонежского были обретены 5 июля 1422 года. Это произошло через 30 лет после кончины великого старца в 1392 году. Останки святого были уложены в специально приготовленную деревянную раку и установлены в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.