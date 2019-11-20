Центр Сергиева Посада освободят от грузовиков с 15 декабря

В Сергиевом Посаде запретят проезд грузовиков по проспекту Красной Армии. С 15 декабря автомобили пустят по западному объезду, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Запрет распространяется на грузовики массой больше 3,5 тонны и будет действовать в дневное время. В начале и в конце проспекта Красной Армии установят информационные щиты и предупреждающие знаки.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева центр города Сергиев Посад будет освобожден от проезда грузовиков в дневное время. Движение транзитного транспорта будет перепущено с проспекта Красной Армии на новую дорогу — западный объезд», — рассказал Гержик.

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Ежедневно по проспекту Красной Армии проезжает до 30 тысяч автомобилей. На дороге регулярно возникают пробки, которые загрязняют центр города. Благодаря западному объезду проблему можно решить.

«Новая дорога, которую называют жители западным шоссе, позволила связать южную и северную части Сергиева Посада и обеспечила выход в направлении Москвы без проезда через центральную часть города. К концу года из центра города исчезнут транзитные потоки в дневное время, что значительно улучшит транспортную доступность и экологию», — добавил Гержик.

Западный объезд начинается от трассы М8 «Холмогоры» и продолжается до Московского шоссе по направлению к селу Благовещенье. Пропускная способность новой дороги — 20 тысяч автомобилей в сутки.