Подмосковье 15 августа 2023, 17:41 Сергиев Посад и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма Источник фото: администрация Сергиево-Посадского городского округа

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Компании из Сергиева Посада и Китая подписали соглашение о сотрудничестве. В сентябре делегация из Подмосковья посетит город Вэйхай для подписания договора о побратимских отношениях.

«Сегодня Сергиев Посад — крупнейший культурный центр Подмосковья. Это отправная точка маршрута „Золотое кольцо России“. Только для визита в Троице-Сергиеву лавру ежегодно в округ приезжают около 3,5 миллиона туристов, поэтому сотрудничество округа с Китаем мы начали с соглашения о развитии туристической сферы», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Вэйхай обладает преимуществами для успешного развития торговли и логистики. Удобные условия для ведения бизнеса привлекли в китайский город множество иностранных предприятий. Например, в порту действуют более 20 внутренних и международных маршрутов, а также есть возможности железнодорожного сообщения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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