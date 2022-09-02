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02 сентября 2022, 14:14

Современный медицинский центр откроется в Сергиевом Посаде в 2024 году

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Современный медицинский центр появится в Сергиево-Посадском округе к 2024 году. Его построят в городе Хотьково. Там откроют диагностический корпус с лабораторией, поликлинику для детей и взрослых.

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Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев сообщил, что на площадке трудятся свыше 120 рабочих.

Работы ведутся на всех участках строительства согласно графику

Владимир Локтев.

Появится и новый стационар на 60 коек. Внутренний дворик озеленят и благоустроят.

Там предусмотрят места отдыха и игровые площадки. Работы планируют завершить в 2024 году.

Ранее стало известно, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Сергиевом Посаде откроют уникальный центр реабилитации слепоглухих.

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