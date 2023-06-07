Подмосковье 07 июня 2023, 09:17 Сергей Жигалкин проверил ремонт детского сада в микрорайоне Ковровом в Котельниках

Читать 360tv в

Капитальный ремонт сада «Детство» продолжается в микрорайоне Ковровом в Котельниках. Ход работ проверил глава городского округа Сергей Жигалкин.

Рабочие закончили снимать покрытие со стен и потолков, сносить перегородки, взамен которых построят новые. Полы в помещениях готовят к стяжке, старую крышу разобрали. Демонтажные работы на объекте выполнены уже на 93%.

Реклама

Сейчас на объекте трудятся 24 человека. За их работой наблюдают восемь камер видеонаблюдения.

Сергей Жигалкин обсудил с руководством подрядной организации дальнейшие этапы капитального ремонта. В ближайшее время начнутся работы по установке внутренних инженерных систем и оборудования. Капремонт в детском саду идет в соответствии с установленным графиком. На данный момент общая строительная готовность объекта составляет 22%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что программа строительства жилья в Подмосковье должна балансировать с возведением новых школ и детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».