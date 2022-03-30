Сергей Тимохин официально стал новым главой Луховиц

Церемония инаугурации нового главы городского округа прошла в Луховицах. Эту должность официально занял Сергей Тимохин.

Ранее три года он занимал пост заместителя главы Луховиц, курировал вопросы сельского хозяйства, АПК и экономики.

Приоритетными вопросами Тимохин назвал выполнение социальных обязательств. В том числе ремонт и строительство школ, детских садов, спортивных объектов. Еще одно важное направление работы — поддержка бизнеса.

«Помощь бизнесу в различных вариациях — и землей, и какими-то уступками, консультациями, знаете, может, даже налаживанием каналов связи с правительством Московской области, потому что наши луховичане — немножко стеснительный народ», — сказал он.

Претендентами на вакантную должность были три кандидата, но депутаты местного совета единогласно проголосовали за Тимохина.

«[Тимохин] достаточно молод, энергичен, целеустремлен. Как он сегодня сказал, он будет ставить высокую планку. Мне это очень импонирует, нравится то, что не останавливается на поставленных задачах», — отметил депутат Мособлдумы Максим Коркин.