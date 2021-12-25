Фестиваль «Зимняя сказка» открыли на площади главного храма ВС Росси в Подмосковье. Огни на елке зажег Сергей Шойгу

Торжественное открытие фестиваля «Зимняя сказка» прошло в Одинцовском городском округе. Зрители насладились яркой и красочной программой выступления танцующих снегурочек, покатались с высокой горки на тюбинге и выслушали поздравления Деда Мороза и Снегурочки.

Еще до начала мероприятия жители и гости Московской области приехали к месту проведения праздника. Площадку украсили красивыми гирляндами, а в центре поставили огромную ель.

Источник фото: телеканал «360»

Гости фестиваля смогли прокатиться на тюбинговых горках, познакомиться с настоящими северными оленями, которые будут катать детей во время новогодних праздников. Согреться от зимнего холода гости фестиваля могли в специальных чайных домиках, где также можно купить горячего чая и еды.

Источник фото: телеканал «360»

Открыли фестиваль с выступления танцующих на льду Снегурочек. После на специальную платформу для поздравления собравшихся вышли Дед Мороз и Снегурочка. Они пожелали всем счастья и удачи в Новом году и не терять веры в чудеса.

По сравнению с прошлым годом площадь катка выросла до 5,5 тысячи квадратных метров. Его разделили две зоны: для детей и взрослых. Посетить площадку можно каждый день, с 10:00 до 22:00 часов, за исключением 31 декабря и 1 января.

Сюда можно прийти со своими коньками или взять их напрокат — инвентарь бесплатно выдают под залог, который потом возвращают.

Источник фото: телеканал «360»

На отдельном катке в хоккейном матче сошлись молодежные команды московского клуба ЦСКА и петербургского СКА.

К собравшимся на фестиваль зрителям обратился министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что в этом году мероприятие стало еще ярче и красочнее.

«Сегодня, в преддверии Нового года, до празднования которого осталось меньше недели, мы с вами открываем уникальный фестиваль „Зимняя сказка“», — заявил министр.

Источник фото: телеканал «360»

Он отметил, что в этом году мест для развлечения всех гостей стало еще больше. Кроме катка и горок появилась хоккейная площадка, а также много новых спортивных и интерактивных развлечений, чтобы с удовольствием провести новогодние каникулы.

«Через несколько минут вместе с моими юными помощниками мы дадим старт новогодней эстафете и зажжем огни нашей красавицы ели», — сказал министр. Сергей Шойгу нажал на специальную кнопку — и новогодняя ель зажглась красивыми огнями. А небо над фестивальной площадкой украсил салют.

Источник фото: телеканал «360»

Праздничный фестиваль «Зимняя сказка» на территории музейного комплекса «Дорога памяти» рядом с парком «Патриот» продолжит работать до 6 марта. Гости смогут прокатиться на квадроциклах, русской тройке, упряжках хаски и оленей.

В первый день фестиваля для семей военнослужащих на территории парка «Патриот» прошел турнир по международному виду спорта Ice Cross DownHill (скоростной спуск на коньках), который открыл собой целый цикл соревнований. Организованная в парке трасса стала одной из самых длинных в мире.

Добраться на фестиваль можно как на личном, так и на общественном транспорте. Расписание можно узнать по ссылке.

Московская область подготовила для жителей и гостей много развлечений на время новогодних каникул. Можно отправиться на горнолыжные курорты, посетить музеи и выставки или прогуляться по старинным улицам городов и открыть для себя неизведанные ранее места. О самых интересных событиях можно узнать в рубрике «Зима в Подмосковье».