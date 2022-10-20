Правительство Подмосковья помогло мобилизованному по ошибке врачу вернуться домой | 360°

20 октября 2022, 13:25
Правительство Подмосковья помогло мобилизованному по ошибке врачу вернуться домой
Подмосковный реаниматолог, мобилизованный по ошибке, вернулся домой благодаря содействию правительства. Его призвали, несмотря на бронь. Врача забрали за несколько часов до завершения частичной мобилизации в регионе.
Реаниматолог Сергей Шевырев работает в Городской клинической больнице № 1 имени Пирогова. Врач, в том числе, спасал жизни в ДНР и ЛНР, отправляясь туда в командировки.
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В сентябре, вернувшись из отпуска, он увидел повестку. Собрал справки для подтверждения брони, однако, придя с документами в военкомат, оказался призванным. Об этом во время диалога с «360» рассказала его жена Ирина.
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«У него в проеме двери была повестка. После этого он сообщил на работу, что ему пришла повестка. Ему дали справку о том, что у него есть бронь. Но военком слушать не стал — просто забрал и не выпустил», — поделилась Ирина.
Сначала Сергея отправили на учебные сборы в парк «Патриот», после — в Наро-Фоминск.
Супруга, тоже работающая врачом, сразу начала разбираться в ситуации — она связалась со всеми ведомствами и попросила перепроверить документы.
«И вот только в Наро-Фоминске услышали, что он врач, что у него есть документы. И стали разбираться. Когда его услышали, начали разбираться в его деле и переправили в парк „Патриот“. Уже после этого у нас появилась бронь», — рассказала в беседе с «360» жена мужчины.
По ее словам, она писала и в «Народный фронт», и правительству Подмосковья, и во множество других инстанций.
Все хорошо, его отпустили. Он уже сегодня на работе
Ирина.
Выйдя на работу, мужчина записал видео в перерывах между операциями и поблагодарил всех причастных за содействие и помощь.
«Ситуация с призывом разрешилась. Хотел бы выразить огромную благодарность всем тем, кто помог разобраться», — сказал Сергей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность контакта между властями и жителями.
Врачи
Частичная мобилизация в РФ
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