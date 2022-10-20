Правительство Подмосковья помогло мобилизованному по ошибке врачу вернуться домой | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 13:25 Правительство Подмосковья помогло мобилизованному по ошибке врачу вернуться домой

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Подмосковный реаниматолог, мобилизованный по ошибке, вернулся домой благодаря содействию правительства. Его призвали, несмотря на бронь. Врача забрали за несколько часов до завершения частичной мобилизации в регионе.

Реаниматолог Сергей Шевырев работает в Городской клинической больнице № 1 имени Пирогова. Врач, в том числе, спасал жизни в ДНР и ЛНР, отправляясь туда в командировки.

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В сентябре, вернувшись из отпуска, он увидел повестку. Собрал справки для подтверждения брони, однако, придя с документами в военкомат, оказался призванным. Об этом во время диалога с «360» рассказала его жена Ирина.

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«У него в проеме двери была повестка. После этого он сообщил на работу, что ему пришла повестка. Ему дали справку о том, что у него есть бронь. Но военком слушать не стал — просто забрал и не выпустил», — поделилась Ирина.

Сначала Сергея отправили на учебные сборы в парк «Патриот», после — в Наро-Фоминск.

Супруга, тоже работающая врачом, сразу начала разбираться в ситуации — она связалась со всеми ведомствами и попросила перепроверить документы.

«И вот только в Наро-Фоминске услышали, что он врач, что у него есть документы. И стали разбираться. Когда его услышали, начали разбираться в его деле и переправили в парк „Патриот“. Уже после этого у нас появилась бронь», — рассказала в беседе с «360» жена мужчины.

По ее словам, она писала и в «Народный фронт», и правительству Подмосковья, и во множество других инстанций.

Все хорошо, его отпустили. Он уже сегодня на работе Ирина.

Выйдя на работу, мужчина записал видео в перерывах между операциями и поблагодарил всех причастных за содействие и помощь.

«Ситуация с призывом разрешилась. Хотел бы выразить огромную благодарность всем тем, кто помог разобраться», — сказал Сергей.

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