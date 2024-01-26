Подмосковье 26 января 2024, 21:59 Сергей Никитенко вручил ветеранам из Серпухова знаки 80-летия снятия блокады Ленинграда Телеканал «360»

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Глава городского округа Серпухов вручил ветеранам знаки 80-летия снятия блокады Ленинграда. С поздравлениями Сергей Никитенко приехал к блокадникам домой.

Среди тех, кто выжил в блокадном Ленинграде — жительница Серпухова Валентина Райкова. Когда город попал под оккупацию ей было всего 10 лет. Тем не менее, пережитое блокадница хорошо помнит до сих пор.

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«Есть было совершенно нечего, появились вши, все кругом холодно топить было нечем», — рассказала Валентина Райкова.

После окончания школы Валентина Николаевна решила продолжить свое образование и поступила в Воронежский строительный институт. Затем поехала в Хабаровск по распределению, там женщина работала инженером по приемке подземных сооружений. Позже она перебралась в Чехов, а далее переехала к своему мужу, который находился в Серпухове.

Сергей Никитенко в честь важной даты навестил пенсионерку и вручил знак восьмидесятилетия снятия блокады. Глава Серпухова подчеркнул, что очень важно для истории всей страны не забывать о таких событиях.

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