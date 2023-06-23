Подмосковье 23 июня 2023, 10:47 Сергей Маковецкий и Екатерина Гусева выступят на литературном фестивале в Пушкино Музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева»

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Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» состоится в усадьбе Мураново 11 и 12 августа. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что участие в мероприятии примут актеры театра и кино Екатерина Гусева и Сергей Маковецкий.

В первый день фестиваля посетителей ждет встреча с народным артистом России Сергеем Безруковым. Он впервые представит на открытой площадке спектакль «Хулиган. Исповедь» о судьбе Сергея Есенина.

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Днем 12 августа на малой сцене выступят чтецы. Прозвучат как всем известные стихи, так и авторские произведения. Вечерняя программа на большой сцене включит в себя литературно-музыкальную композицию Екатерины Гусевой и группы «Пятеро», а также выступление Сергея Маковецкого и концерт.

Билеты — на сайте музея-заповедника.

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