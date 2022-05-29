Сергей Лазарев и группа «Земляне» дали концерт детям из Донбасса в Сергиевом Посаде

Настоящий праздник для воспитанников Православного центра образования имени Преподобного Сергия устроили звезды «Русского Радио»: группа «Земляне», Сергей Лазарев, Роман Архипов, Анна Семенович и другие. Артисты выступили с благотворительным концертом, привезли гуманитарную помощь и устроили пикник с воспитанниками, среди которых 164 ребенка приехали из Донбасса.

Благотворительный концерт приурочили ко Дню защиты детей, который отмечают 1 июня.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что сейчас в регионе живут более 23 тысяч беженцев из Донбасса.

«Многие поселились у друзей и родственников. Для остальных на базе детских лагерей организовали пункты временного размещения. Там сейчас находятся 1,3 тысячи человек и половина из них — дети», — отметила министр.

Источник фото: Павел Попов

В Православный образовательный центр эвакуированные из Донбасса дети приехали недавно. Среди них есть сироты, а также те, у которых дома остались семьи. В центре они живут и учатся. Для тех, кому требуется специальная помощь, есть отдельный класс для детей с функциональными расстройствами. С ними работают логопед, дефектолог и психологи.

Директор Православного центра Наталья Лепорская рассказала, что сейчас в учебном заведении постоянно находятся 270 воспитанников, из которых 164 ребенка приехали из Донбасса.

«Как и все ребята, они учатся, занимаются в кружках, студиях, спортом, ездят на экскурсии, участвуют в мероприятиях. Мы пытаемся реабилитировать их потихоньку, чтобы они начали входить в то эмоциональное состояние, которое и положено детям. Поэтому организуем такие мероприятия», — отметила она.

Источник фото: Павел Попов

О том, что выступление хорошо сказалось на детях, отметил клавишник группы «Земляне» Андрей Дубровин. Он рассказал, что недавно с коллективом ездил с концертами в Луганск. Одно из выступлений прошло в госпитале перед ранеными.

«Видели лица людей, которые были наполнены счастьем от того, что их не бросили, не забыли. И у них уже совершенно другое становится настроение», — поделился артист.

Он отметил, что такая же реакция сегодня была у детей, которые просто преобразились, став свидетелями выступлений.

Источник фото: Павел Попов

«Они совсем еще молодые, в жизни их ждет много всего — и сложного, и легкого. Мы желаем им счастья и здоровья», — заявил Дубровин о юных зрителях.

В концерте приняли участие группа «Земляне», Сергей Лазарев, Роман Архипов, Анна Семенович, Маша Шейх, Ева Власова. Артисты не только исполнили свои главные песни, но также привезли гуманитарную помощь для детей: бытовую технику, личные вещи, все, что сейчас необходимо для комфортной жизни.

«Когда поступило предложение приехать сюда, я сразу же согласился. Сейчас тут находятся и ребята из Донбасса, у них непростое время, хочется поддержать их, пообщаться, подарить подарки. Для детей, когда к ним приезжают люди, которых они видят с экранов телевизоров, это всегда нечто особенное», — отметил Сергей Лазарев.

Источник фото: Павел Попов

Певец отметил, что для него благотворительный концерт — не разовое мероприятие. На протяжении долгого времени вместе со своими фан-клубами он собирает средства для больных детей и поддерживает сотрудничество с фондами.

Воспитанники не остались в долгу и устроили перед звездами собственный концерт, показав несколько вокальных и танцевальных номеров. После праздничной программы артисты и зрители приняли участие в мастер-классах. Специалисты показали, как самостоятельно сделать значки, брошки и другие украшения из дерева.

Источник фото: Павел Попов

Завершилось все пикником, где дети пообщались с артистами в неформальной обстановке и сделали фото на память.

Православный центр образования имени Преподобного Сергия» создан в октябре 2000 года по благословению патриарха Русской православной церкви Алексия. Учредителем является Свято-Троицкая Сергиева Лавра Ставропигиального мужского монастыря.