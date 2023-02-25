Подмосковье 25 февраля 2023, 14:08 Сергей Карякин возглавил Федерацию шахмат Подмосковья ТАСС: гроссмейстера Карякина единогласно избрали президентом Федерации шахмат Подмосковья Пресс-служба Кремля

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Гроссмейстера Сергея Карякина единогласно избрали президентом Федерации шахмат Подмосковья. Об этом ТАСС рассказал министр физкультуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

Вице-президентами стали Владимир Поткин, Альберт Миннулин и Олег Аниканов.

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По данным РИА «Новости», внеочередное собрание Федерации шахмат состоялось сегодня в Домодедове. Карякин представил программу развития и популяризации шахмат в Подмосковье. В ней 10 пунктов. Гроссмейстер подчеркнул, что подмосковная организация будет активно взаимодействовать с Федерацией шахмат России и не собирается «играть в оппозицию».

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Тридцатитрехлетний Карякин был единственным кандидатом на пост главы Федерации шахмат Подмосковья. Ее предыдущий президент, Николай Попов, сложил полномочия по состоянию здоровья.

В 2022 году Сергей Карякин баллотировался на пост президента Федерации шахмат России в 2022 году, но проиграл действующему главе Андрею Филатову.

Карякин — серебряный призер матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года. обладатель Кубка мира (2015), чемпион мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).