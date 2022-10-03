Сергей Кайгородов стал новым директором «Мострансавто» | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 17:29 Поделиться Telegram

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Viber Сергей Кайгородов стал новым директором «Мострансавто»

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Новым генеральным директором «Мострансавто» назначили Сергея Кайгородова. Ранее он был замглавы Минтранса Подмосковья, рассказали в ведомстве.

До новой должности Сергей Кайгородов занимал руководящие посты. С 2016 года он работал в технадзоре Подмосковья, после чего с 2020 по 2022 год был главой департамента транспорта Ярославской области.

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«Мострансавто» — системообразующее предприятие. Компания имеет важное региональное значение. В 2021 году «Мострансавто» отметило 95-летие со дня образования. Мы продолжим придерживаться концепции стабильного и устойчивого развития, создавать новые рабочие места и выполнять взятые социальные обязательства», — отметил он.

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«Мострансавто» — крупнейший перевозчик Подмосковья. В компании работает около 15 тысяч человек, а автопарк насчитывает около 4,5 тысячи автобусов. Ежедневно на них передвигаются около 1,2 миллиона пассажиров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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