Подмосковье 11 декабря 2023, 11:55 Сергей Юров вручил благодарственные письма лучшим лицеистам в Балашихе Телеканал «360»

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Сергей Юров встретился с учениками «Балашихинского лицея». Глава округа обсудил с победителями олимпиад современные технологии, а также вручил им благодарственные письма.

Ученики «Балашихинского лицея» достигли высоких результатов на олимпиадах, фестивалях и научных конкурсах в сфере IT. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров предложил ребятам подумать о возможностях внедрения технологий в родном городе.

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«С учетом тех выдающихся результатов, которые есть у вас, может быть, вы нам подскажете, на что нужно обратить внимание, и куда двигаться», — сказал Сергей Юров.

Одиннадцатиклассник Илья Гринюк стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту. Недавно он выступил перед президентом России Владимиром Путиным на международной конференции. Илья участвовал в разработке голосового помощника совместно с Тинькофф, на базе образовательного центра «Сириус», руководил командой. Руководил командой. Также участвовал в разработке «Аналитического сервиса на открытых данных» совместно с ВТБ.

«Я работаю во многих сферах искусственного интеллекта, занимался обработкой текстовых данных, картинок, видео, аудио, протекцией эмоций, кластеризацией данных. То есть успел поработать во многих областях. И считаю, что развитие их очень важно. То есть нельзя зацикливаться на какой-то одной сфере, надо работать во всех», — сказал Илья.

Петя Зотов изучает саунд-дизайн. Полуфиналист всероссийского конкурса «Большая перемена» вместе с командой создал и озвучил короткометражный мультфильм. Два года подряд был победителем командного конкурса «Кроссмедийный проект».

Дамир Сафин стал победителем хакатона от компании «Яндекс» по разработке навыков голосового помощника Алисы, финалистом олимпиады «Высшая проба» и олимпиады Smart Cup, дважды финалистом Rucod.

Другой лицеист — Илья Исаев — призер соревнований по спортивному программированию командной олимпиады RuCode, финалист многих олимпиад по компьютерным технологиям.

Также Сергей Юров наградил благодарностями учеников «Балашихинского лицея».

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