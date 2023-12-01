Подмосковье 01 декабря 2023, 15:03 Сергей Юров проверил уборку снега в микрорайонах Балашихи Телеканал «360»

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Глава городского округа Балашиха Сергей Юров проинспектировал уборку снега на дорогах и во дворах. Он осмотрел территории на Зеленой улице и в 22-м микрорайоне, а также в микрорайонах Дзержинского и Авиаторов.

Согласно требованиям после завершения снегопада дается до шести часов на очистку улиц. При этом если снег идет без остановки, то коммунальщики должны перейти на непрерывный режим работы.

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«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы оцениваем текущее содержание территорий в городе. В октябре мы организовали смотр коммунальной техники и ее готовность к зиме. Зима наступила, и мы должны оперативно реагировать на изменение погодных условий», — отметил Сергей Юров.

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Оценил уборку снега в округе и начальник территориального отдела № 11 Главного управления содержания территорий Александр Золотых.

«У нас есть „Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры“, в которой выдаются задания на уборку территорий. Управляющие компании отрабатывают их. Результаты подгружают в эту систему, где инспекторы должны согласовать, либо вернуть на доработку данное задание», — сказал Александр Золотых.

Больше всего недостатков по уборке дворов выявили в микрорайоне Дзержинский и на улице Зеленой. Через неделю специалисты вернутся на место и проверят, как управляющие компании исправили недочеты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на этой неделе работы по уборке дорог в Подмосковье не останавливаются ни на минуту.

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