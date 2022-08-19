Сергей Юров: «Мы организовали кольцевой веломаршурт от Пестовского парка до центра Железнодорожного»

В Железнодорожном организовали кольцевой веломаршрут, который соединяет основные точки притяжения жителей микрорайона. Протяженность маршрута составляет около 10 километров.

17 августа на территории Балашихи открыли еще 7 станций «Велобайка». Это общий проект департамента транспорта Москвы и банка ВТБ, а также администрации Балашихи. В ближайших планах — подключение еще двух станций. Ожидается, что уже очень скоро все существующие станции будут охвачены велоструктурой.

«Мы организовали дополнительный кольцевой веломаршрут, который включает Луговую улицу, Новую и Пионерскую, протяженностью 10 километров в одну и в другую сторону. Уже сегодня он позволяет комфортно воспользоваться станциями велопроката: доехать от Пестовского парка до центра Железнодородного, станции. Мы планируем продолжить этот проект и, одновременно с установкой станций велопроката, расширять именно инфраструктуру велодорожек для того, чтобы ими комфортно можно было пользоваться», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Чтобы взять в аренду велосипед, сначала необходимо скачать мобильное приложение VeloBike.В нем нужно зарегистрироваться и привязать карту для оплаты тарифов. Кроме того, поездку можно оплатить и на сайте velobike.ru. С помощью приложения можно найти ближайшие станции велопроката со свободными для аренды велосипедами и построить удобный маршрут.

До конца сезона специально для жителей Балашихи собираются разработать льготный тариф. Для них будет доступно безлимитное количество поездок до получаса всего за пять рублей в сутки. Для этого в приложении нужно ввести промокод «BALA22». Такая стоимость действует только при парковке на специальной станции каждые полчаса. После этого велосипед можно арендовать снова и на протяжении 30 минут пользоваться прокатом бесплатно. Если останавливаться не хочется, можно платить за прокат поминутно: после получаса пользования 1 минута будет стоить 2 рубля.