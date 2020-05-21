Сергей Юров и Игорь Брынцалов поблагодарили врачей Балашихи за работу

В мероприятии также приняли участие руководители городских медицинских учреждений и представители местного отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

«Я посчитал важным сегодня встретиться с представителями учреждений здравоохранения и сказать им слова огромной благодарности за тот труд, который они оказывают жителям Московской области и других регионов уже почти на протяжении 3 месяцев. Акция „Спасибо врачам“ — это знак внимания тем, кто сейчас находится на передовой, кто спасает жизни, и кто делает все возможное для того, чтобы побороть эту болезнь. Самое главное, что сегодня есть понимание, что мы уже на правильном пути», — сказал Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что на встрече также обсудили выплаты врачам, которые уже были осуществлены в полном объеме на всей территории Московской области.

Мы эту работу будем продолжать — она является важной составляющей в том, чтобы еще раз показать, что только всем миром можно решать такие сложные вопросы, которые касаются жизни абсолютно каждого жителя нашей страны Игорь Брынцалов председатель Мособлдумы

Также Игорь Брынцалов передал подарочные наборы, которые будут доставлены медицинским работникам Балашихи.

«Это новая коронавирусная инфекция, и мы столкнулись с ней в первый раз. Практически все врачи нашего родильного дома остались в учреждении для того, чтобы вести с ней борьбу. Кроме того, для работы были привлечены и дополнительные кадры — более 100 человек. Сейчас около 360 человек трудятся в родильном доме. Персонал выходит ежедневно, у нас круглосуточная смена. Мои коллеги молодцы, я ими очень горжусь — они справляются с этой нагрузкой», — рассказала главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова.

В настоящее время в роддоме лежит 340 человек — они занимают все 6 инфекционных отделений. Также реанимационное отделение на 20 человек тоже заполнено, добавила главврач Балашихинского родильного дома.

Помимо этого, в медучреждении врачи продолжают и свою основную деятельность родовспоможения. Всего за время перепрофилирования роддома здесь было проведено более 25 родов, сообщила Наталья Алимова.

В рамках акции «Спасибо врачам» для медицинских сотрудников Подмосковья было подготовлено более 16 тысяч подарочных комплектов.