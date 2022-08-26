Глава Балашихи рассказал о решении проблемы второй смены в школах

Новые школы продолжают строить в Балашихе. Глава округа Сергей Юров отметил, что на это есть большой запрос, ведь естественный прирост города очень большой, и ликвидация второй смены стала одной из важнейших задач. Чтобы решить ее, до конца года откроют еще две новые школы.

Как отметил Сергей Юров, по данным последней переписи, в Балашихе проживают около 700 тысяч человек.

«Это действительно огромный город, и запрос на строительство образовательных учреждений очень большой. За последние пять лет мы построили 11 новых школ. Причем это большие школы на 1100, 1600 и 1700 мест», — сказал он.

Юров отметил, что, несмотря на это, очереди остаются, особенно в микрорайонах Центр-2, Ольгино, Павлино, Саввино и Алексеевская Роща. Эту задачу стараются решать планомерно. Так, весной была открыта пристройка к школе № 6 на 550 мест в микрорайоне Саввино. Там обустроили учебные кабинеты и мастерские, актовый и спортивный залы, библиотеку.

Глава округа рассказал, что 1 сентября двери откроют еще две школы. Одна из них, в микрорайоне Павлино, сможет принять 1600 учеников. Жители долго ждали завершения строительства, и его пришлось ускорить, чтобы успеть в срок.

«Она полностью построена, получила лицензию, педагогический коллектив готовится к открытию. Школа очень долгожданная для жителей Новограда Павлино — это новый микрорайон, который сейчас строит застройщик», — сказал Юров.

Вторая школа откроется в ЖК «Измайловский лес» — туда смогут пойти 1775 детей. По словам Юрова, сейчас туда записались около 300 будущих учеников, а оставшиеся места станут запасом для тех, кто переедет в микрорайон.

Также глава Балашихи добавил, что до конца года откроют еще два учреждения — на 1100 мест в микрорайоне Ольгино и на 1100 мест в ЖК «Столичный».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рейтинге школ Подмосковья ни одно учреждение не вошло в красную зону.