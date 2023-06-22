Подмосковье 22 июня 2023, 15:45 Сергей Безруков выступит на литературном фестивале в Подмосковье 11 августа

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Третий литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» пройдет в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ имени Тютчева» 11 и 12 августа. На открытой площадке Подмосковья будет представлен спектакль «Хулиган. Исповедь», в котором Сергей Безруков исполнит роль поэта Сергея Есенина.

В спектакле расскажут о мечтах и целях поэта, о его любви и финале. Отмечается, что это исповедь Есенина, в которой нет выдуманных строчек: все слова принадлежат самому поэту.

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«Отчаянный дух, мятущийся дух — это то, что делает Есенина поистине народным. Заметьте, что не каждый поэт является таковым, не каждого поэта любят и читают так, как Есенина», — прокомментировал Безруков.

Со сцены также прозвучат ударные рок-композиции, лирические баллады и многое другое. Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника.

Вариантов для отдыха в Подмосковье может быть очень много, поэтому чтобы человек мог сориентироваться и выбрать себе времяпрепровождение, в регионе создали ресурс welcome.mosreg.ru. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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