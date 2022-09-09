Серфингисты Подмосковья выиграли бронзу и золото на всероссийских соревнованиях | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 17:15 Поделиться Telegram

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Viber Серфингисты Подмосковья выиграли бронзу и золото на всероссийских соревнованиях

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На соревнованиях по серфингу в рамках Спартакиады сильнейших — 2022 медали взяли спортсмены из Подмосковья. Золото и бронзу спортсмены завоевали в дисциплине «короткая доска».

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На высшую ступень пьедестала Спартакиады сильнейших поднялся Никита Авдеев, а третьим стал Алексей Николаев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования по серфингу проходят с 7 по 13 сентября в городе Петропавловске-Камчатском, на Халактырском пляже. В центре Камчатского края собрались 37 спортсменов из восьми регионов страны. Московскую область представляют два спортсмена.

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