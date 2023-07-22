Подмосковье 22 июля 2023, 18:04 «Серьезные вызовы». Андрей Воробьев — о переменах в Домодедове Губернатор Воробьев отметил высокий уровень работы общественников Домодедова Автор фото: Константин Семенец

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в Домодедово провел встречу с общественниками округа. Мероприятие посетили местные депутаты, представители муниципальной Общественной палаты, а также сотрудники предприятий, социальных учреждений и волонтеры. Они поделились мнениями о происходящих переменах в Домодедове и высказали предложения по дальнейшему развитию.

Глава региона отметил, что актив в округе существует уже давно, и командная работа напрямую влияет на перемены. По мнению губернатора, системность необходимо соблюдать во всех отраслях — медицине, образовании и многом другом.

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«Вызовы перед нами сейчас стоят серьезные, я бы отдельно выделил два — регулирование миграции и транспортное обслуживание. Это наиболее чувствительные темы, над которыми мы должны работать особо вдумчиво. Приезжает много мигрантов, особенно на востоке области. Мы делаем все, чтобы было законодательное регулирование, которое позволяло бы чувствовать себя комфортно и тем, кто приехал, и тем, кто там живет», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Инвестиции и рабочие места

В Домодедове стремительно развивают крупные инвестиционные проекты, благодаря которым ежегодно в округе открывают тысячи новых рабочих мест. В аэропорту оборудовали новый пассажирский терминал. В индустриальных парках «ПНК Парк Домодедово» и «Долматово» активно растет число резидентов, а в ОЭЗ «Максимиха» планируют возвести большой промышленно-продовольственный кластер.

«Мы очень динамично развиваемся, делаем все для того, чтобы Домодедово был лучшим городским округом. В прошлом году привлекли около 50 миллиардов инвестиций в основной капитал. Это позволило создать порядка 4 тысяч новых рабочих мест с хорошей заработной платой. Невозможно решать социальные вопросы, если человеку негде работать, если нет уверенности в завтрашнем дне», — рассказал председатель местного совета депутатов Леонид Ковалевский.

Высокий уровень медицины

Также участники беседы затронули тему здравоохранения. В прошлом году в Домодедове провели капитальный ремонт Востряковской амбулатории, недавно открыли новый центр диспансеризации, а 2024 году в поликлинике № 2 микрорайона Южный поставят новый аппарат МРТ. Кроме того, администрация имеет запрос на обновление хирургического корпуса центральной горбольницы. В медучреждении отремонтируют кровлю, фасад, инженерные коммуникации и закупят новое оборудование и мебель.

Главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов работает в Подмосковье около 20 лет. Доктор отметил, что в больнице имеется все необходимое оборудования для качественного обслуживания пациентов.

«Видим, что проходят глобальные ремонты поликлиник, в округе будут строить 11 амбулаторий. Вопрос только с кадрами. Вот сейчас у нас работает медотряд из региональных вузов, они бесплатно живут, питаются, работают, получают зарплату. И по опыту прошлых лет скажу, что все студенты потом возвращаются работать в наши медучреждения», — добавил специалист.

Поддержка участников СВО

О своей работе губернатору рассказала и руководитель Центра помощи мобилизованным и их семьям, глава местного филиала «Волонтеров Подмосковья» Наталья Борисова. Она попросила Андрея Воробьева оказать содействие в вопросе по оформлению выплат родным погибшего в зоне СВО жителя села Добрыниха. Солдата представили к ордену Мужества посмертно, но семья так награду и не получила из отсутствия части документов.

«У нас очень заметные результаты в части помощи и вообще внимания, чуткости к тем, кто столкнулся с какими-то проблемами. Я займусь этим вопросом», — сказал губернатор.

Кроме того, глава региона отметил поддержку бойцов от неравнодушных граждан и школьников. Он подчеркнул, что военнослужащие благодарны не только за гуманитарные грузы, но и за добрые письма от детей. Борисова добавила, что к работе по сбору помощи активно подключаются все больше людей.

«У нас 4 пункта приема гуманитарной помощи. Помимо этого, работает боевое братство, организовалось новое движение „Птички-ДМД“. Мы регулярно встречаемся с женами участников СВО в разных форматах, понимаем, где какие потребности существуют. Каждая семья у нас под крылом, уделяем им особенное внимание», — отметила она.

Спорт в Домодедове

Общественники Домодедова поговорили с губернатором и о спорте. Сейчас на территории стадиона «Авангард» строят ледовую арену и крытый футбольный манеж, который станет единственным в Подмосковье с полноразмерным полем. Открытие запланировали в этом году.

Директор учреждения Владимир Редькин подчеркнул, что за последние годы количество спортсменов в округе выросло в разы. Сегодня в Домодедове играют около двух тысяч футболистов в 55 коллективах. Стадион «Авангард» получил необходимую категорию для проведения матчей Первой и Второй лиги.

«Скоро откроется еще два искусственных поля, что позволит еще большему числу людей заниматься футболом. <…> У нас много желающих заниматься хоккеем и фигурным катанием. На „Авангарде“ также действует клуб „Активное долголетие“, в нем сейчас более 600 человек — больше всего им нравится плавание в бассейне», — поделился Редькин.

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