Серебро подмосковных конькобежцев на ОИ стало первым в истории России

Выступление подмосковных конькобежцев в составе сборной в командной гонке преследования на ОИ в Пекине стало историческим событием, заявили в Минспорта Московской области. В ведомстве отметили, что спортсмены смогли завоевать первое серебро сборной России за всю историю существования этой конькобежной дисциплины на Олимпиаде.

Спортсмены из Московской области Даниил Алдошкин, Руслан Захаров и Сергей Трофимов в составе сборной России добыли историческое для России серебро в командной гонке преследования на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, подчеркнули в пресс-службе министерства.

«Поздравляем подмосковных конькобежцев и всю олимпийскую сборную России с выдающимся историческим результатом! Вы сегодня сотворили историю. Мы гордимся вами!» — говорится в сообщении на сайте Минспорта.

Вместе с тремя спортсменами из Московской области выступал также Александр Румянцев. В финале россияне уступили спортсменам из Норвегии, а в победном полуфинальном забеге с представителями США российские конькобежцы установили новый олимпийский рекорд.

В ведомстве отметили, что последний раз серебряную медаль в конькобежном спорте мужская олимпийская сборная России завоевала в Ванкувере в 2010 году, а женская — в Сочи в 2014 году.