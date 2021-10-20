Серебряный призер Олимпийских игр принял участие в переписи населения Ленинского городского округа

Всероссийская перепись населения стартовала в стране 15 октября. В Ленинском городском округе Подмосковья созданы все условия для того, чтобы процесс был комфортным. Сейчас дома обходят 374 переписчика и 61 контролер. По плану каждый работник должен успеть посетить 600 квартир до 14 ноября.

Директор Управления информационно-аналитических работ округа Надежда Сморчкова отметила, насколько важно принять участие в переписи населения. «Если не перепишемся сегодня, тогда завтра не надо спрашивать, почему нам не хватает детских садов, школ, больниц. Дело все в том, что финансирование также осуществляется с федерального, регионального уровня на численность постоянного населения. А постоянного населения у нас, действительно, много», — сказала она.

Участие в переписи в этом году максимально упростили. Больше не нужно дожидаться стука в дверь или звонка. Пройти процедуру можно в МФЦ или через портал госуслуг. QR-код, подтверждающий прохождение переписи, придет в личный кабинет в этот же день.

Не обошел вниманием перепись населения и Иван Гирев, серебряный призер Олимпийских игр. Спортсмен считает, что такую процедуру должен пройти каждый гражданин, тем более что она занимает совсем немного времени.

Переписчики рассказывают, что перед началом рабочего дня им проводят инструктаж. Контролер раздает ценные указания и справки о прохождении переписи. Янина Трещевская поделилась, что у нее насыщенный рабочий день: нужно обойти всех жильцов одиннадцатого подъезда в многоквартирном доме.

«Очень мало отказываются, трудности возникают только с иностранными гражданами. У меня была ситуация с гражданами Таджикистана… очень сложно заносить фамилию, имя, отчество», — сказала Янина.

Перепись населения в России продлится до 14 ноября, для труднодоступных регионов страны эти сроки увеличат.