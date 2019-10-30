Серая, медовая, ореховая и жемчужная. Как выбрать тыкву на Хэллоуин?

На рынках Подмосковья сегодня особый спрос на тыквы. Только в Одинцове за три дня продали 1,5 тонны. Жители города запасаются на зиму и готовятся к Хэллоуину. Как правильно выбрать овощ и как сделать из него настоящий шедевр — в материале «360».

Выбрать тыкву на Хэллоуин — дело небыстрое. Сначала прослушивание голоса: если звук глухой, значит, сочная. Потом — визуальная оценка.

Ассортимент представлен большой: серая, медовая, ореховая, жемчужная, ананасовая. Форма и вкус у каждой тыквы разные. Например, «гитара» идет в основном на сок, а медовая сладкая, в ней много семечек.

Однако тыкву можно использовать не только на суп или кашу, но и для творчества. Первое, что нужно рыжей красавице, — душ с мочалкой. Профессиональные пилочки и скребки — это для скульпторов. При желании можно справиться обычной столовой ложкой и кухонным ножом.

Источник фото: телеканал «360»

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Для начала нужно снять крышку. С помощью шила необходимо пробить в кожице две дырки, которые потом надо соединить ножом или пилкой, чтобы получился красивый разрез. Дальнейшее творчество больше похоже на забивание гвоздей и работу камнетеса.

Второй этап самый пыльный. Необходимо очистить тыкву от мякоти до состояния стакана. Важно помнить, что тыква начинает портиться сразу после первого надреза. В тепле овощ продержится около двух суток, на холоде — немного дольше.

Третий этап — самый приятный, здесь начинается настоящее творчество: покраска и проработка деталей. Мастера украшают тыкву свечками и фонариками.

Источник фото: телеканал «360»

Даже если вы не празднуете Хэллоуин, это все равно отличная возможность отвлечься от повседневности и просто повеселиться.