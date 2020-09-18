Первую партию сена из Подмосковья экспортировали в Бахрейн

Аграрии из Подмосковья начали экспортировать сено и отправили первую партию в Королевство Бахрейн. Туда ушла поставка весом 7,6 тонны. Ее перевезут сначала на грузовом транспорте в порт Санкт-Петербурга, а оттуда по воде доставят заказчику.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он уточнил, что до заказчика сено доберется к середине октября.

Контейнер со своей продукцией впервые отгрузила на экспорт компания „Раздолье“. Первая партия трех видов сена — лугового, тимофеевки и грассмакса — отправлена с площадки обособленного подразделения Дмитров Андрей Разин.

Министр отметил, что продукция компании качественная — она отвечает самым высоким экспортным стандартам. Сегодня «Раздолье» занимается сельским хозяйством в Дмитрове, Клину и Истре.

Среди проектов компания отдала приоритетное значение растениеводству, овощеводству, сену и пчеловодству Андрей Разин.

Свой путь компания начала в 2010 году. Сейчас занимается всеми видами производства, среди которых выращивание, переработка, хранение и сбыт продукции.