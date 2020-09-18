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    18 сентября 2020, 17:50

    Первую партию сена из Подмосковья экспортировали в Бахрейн

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Аграрии из Подмосковья начали экспортировать сено и отправили первую партию в Королевство Бахрейн. Туда ушла поставка весом 7,6 тонны. Ее перевезут сначала на грузовом транспорте в порт Санкт-Петербурга, а оттуда по воде доставят заказчику.
    Первую партию сена из Подмосковья экспортировали в Бахрейн | Изображение 1

    Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он уточнил, что до заказчика сено доберется к середине октября.

    Контейнер со своей продукцией впервые отгрузила на экспорт компания „Раздолье“. Первая партия трех видов сена — лугового, тимофеевки и грассмакса — отправлена с площадки обособленного подразделения Дмитров

    Андрей Разин.
    Первую партию сена из Подмосковья экспортировали в Бахрейн | Изображение 2

    Министр отметил, что продукция компании качественная — она отвечает самым высоким экспортным стандартам. Сегодня «Раздолье» занимается сельским хозяйством в Дмитрове, Клину и Истре.

    Среди проектов компания отдала приоритетное значение растениеводству, овощеводству, сену и пчеловодству

    Андрей Разин.
    Первую партию сена из Подмосковья экспортировали в Бахрейн | Изображение 3

    Свой путь компания начала в 2010 году. Сейчас занимается всеми видами производства, среди которых выращивание, переработка, хранение и сбыт продукции.

    Новости SMI.FM