Подмосковье 08 сентября 2023, 18:53 Сенатор Александр Двойных проголосовал на выборах в Домодедове фото — Н. Надточая

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Сенатор Александр Двойных проголосовал в Домодедове на участке в средней школе № 7. Он пообщался с учителями и избирателями, а также отметил, что каждый может внести вклад в развитие страны и изменить мир к лучшему.

«Мое мнение такое: выборы — это важный шаг для людей, которые привыкли чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг них. Важно и для людей, которые готовы участвовать вместе с городом, регионом, страной в организации позитивных перемен», — подчеркнул Двойных.

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По его словам, политика не должна быть чем-то отдаленным и непонятным, а может быть близкой и интересной для каждого.

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