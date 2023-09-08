08 сентября 2023, 18:53
Сенатор Александр Двойных проголосовал на выборах в Домодедове
Сенатор Александр Двойных проголосовал в Домодедове на участке в средней школе № 7. Он пообщался с учителями и избирателями, а также отметил, что каждый может внести вклад в развитие страны и изменить мир к лучшему.
«Мое мнение такое: выборы — это важный шаг для людей, которые привыкли чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг них. Важно и для людей, которые готовы участвовать вместе с городом, регионом, страной в организации позитивных перемен», — подчеркнул Двойных.
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По его словам, политика не должна быть чем-то отдаленным и непонятным, а может быть близкой и интересной для каждого.
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ДЭГ-2023
Выборы в Подмосковье — 2023
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