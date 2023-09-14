14 сентября 2023, 13:49
Сенатор Александр Двойных назвал Подмосковье динамично развивающимся регионом
Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных посетил церемонию вступления в должность губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сенатор назвал Московскую область самым динамично развивающимся регионом в России и пожелал не терять темпов следующие пять лет.
«Мы это видим и по количеству людей, которые хотят жить в Подмосковье, и по динамике изменения инфраструктуры. Самое главное, мы это видим по человеческому потенциалу, который каждый год растет», — отметил Двойных.
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Напомним, Андрей Воробьев, одержавший убедительную победу на выборах, вступил в должность губернатора Подмосковья 14 сентября.
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Выборы в Подмосковье — 2023
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