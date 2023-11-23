Подмосковье 23 ноября 2023, 12:39 Съемки фильма «Хоккейные папы» прошли в Подмосковье пресс-служба фильма "Хоккейные папы"

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Фильм «Хоккейные папы» вышел во всероссийский прокат 23 ноября. Его съемки проходили в Клину.

Одной из главных площадок съемок стал Ледовый дворец имени Валерия Харламова. Все основные ледовые сцены снимали именно здесь. Съемки также проходили в Сестрорецком парке и в селе Воздвиженском.

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Фильм приурочили ко Всероссийскому дню хоккея. Сюжет разворачивается в маленьком провинциальном городке. Размеренную жизнь тренера нарушает известие о том, что единственный в городе ледовый дворец собираются снести. Отцы маленьких хоккеистов решают сами выйти на лед и побороться за будущее своих детей.

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