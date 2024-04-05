Подмосковье 05 апреля 2024, 18:30 Съемки фильма «Черная графиня» прошли в Опалиховском лесничестве в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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Территория Опалиховского участкового лесничества Истринского филиала «Мособллес» стала площадкой для съемки художественного фильма «Черная графиня». Об этом рассказали в Комлесхозе Подмосковья.

Съемки «Черной графини» прошли вблизи коттеджного поселка Бортники городского округа Красногорск. Сценарист картины — Илья Куликов, в чью фильмографию входят известные сериалы «Полицейский с Рублевки», «Глухарь», «Карпов» и другие.

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Старший участковый лесничий Леонид Петров и участковый государственный инспектор по защите леса Владислав Иванов объяснили членам съемочной команды о правилах работы в лесу и раздали памятки, призывающие бережно относиться к природе.

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