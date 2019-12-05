Семью обрели почти 1,9 тысячи детей-сирот в Подмосковье с начала года

С начала 2019 года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 1887 детей-сирот. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По словам Каклюгиной, в Подмосковье насчитывается 4121 приемная семья, 341 семья создана в этом году.

«В регионе для всех желающих стать приемными родителями работают специальные школы, в которых специалисты в сфере медицины, юриспруденции и психологии помогают решить все возникающие вопросы. Важность школ приемных родителей сложно переоценить, обучение там действительно помогает будущим приемным родителям вступить в новый период жизни и взять ребенка-сироту на воспитание. С начала года в школах прошли обучение 1868 человек», — отметила Каклюгина.

В Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,8 тысячи детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, почти 8,5 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.