Семью мобилизованного жителя навестил глава Красногорска | 360°

Подмосковье 23 октября 2022, 22:21 Семью мобилизованного жителя навестил глава Красногорска

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Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков пришел в гости с цветами для хозяйки, игрушками, книгами и наборами для творчества для детей. В начале октября муж Натальи получил повестку и отправился проходить специальную подготовку.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил семью мобилизованного жителя.

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Дмитрий Волков поинтересовался, чем может помочь семье и поблагодарил Наталью и ее супруга за готовность защищать рубежи Родины.

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Родные мобилизованных в Подмосковье отмечают, что чувствуют поддержку. Выплата 200 тысяч рублей от губернатора и материальная помощь от муниципалитета оказались кстати каждой семье.