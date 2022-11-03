Семью мобилизованного из Реутова освободили от оплаты детского сада | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 22:11 Семью мобилизованного из Реутова освободили от оплаты детского сада

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Ольга обратилась в Центр поддержки семей мобилизованных в Реутове. Она подала заявление на освобождение от платы за обучение ребенка в детском саду. Помощь оказали. Также с семьей мобилизованного встретился глава городского округа Станислав Каторов.

Житель Реутова получил повестку, как только была объявлена частичная мобилизация. Сейчас молодой человек находится в зоне СВО, выполняет боевое задание. В Реутове у мужчины остались супруга Ольга с детьми Кириллом и Даниилом.

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Женщина подала в Центр поддержки семей мобилизованных заявление на освобождение от платы за обучение ребенка в детском саду. Помощь оказали.

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Также с семьей мобилизованного встретился глава городского округа Станислав Каторов.

«Очное общение с семьями мобилизованных позволяет выявить потребности военнослужащего и его семьи, оперативно решить вопросы», — рассказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Центр поддержки семей мобилизованных граждан в муниципалитете развернут на базе Фонда социальной поддержки населения на улице Новой, д. 3. Центр работает с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00.

Также в Реутове работает «горячая» линия для семей военнослужащих по телефону: 8-495-528-75-92.