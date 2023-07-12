Подмосковье 12 июля 2023, 15:52 Семью из Жуковского признали одной из лучших трудовых династий Подмосковья Министерство социального развития Московской области

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Семья Желонкиных из Жуковского стала серебряным призером областного конкурса «Лучшая трудовая династия» в номинации «Наука, искусство, культура, физическая культура и спорт». Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Общий трудовой стаж членов семьи превышает 200 лет. Три поколения посвятили свою жизнь науке в области аэрогидродинамики.

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Основатель династии Иван Желонкин начал работать в «Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Николая Жуковского» в 1951 году. Там он проработал более 35 лет, пройдя путь от инженера до старшего научного сотрудника. В разное время на предприятии трудились семь членов семьи. Владимир Желонкин работает в институте уже более 45 лет. Он имеет патенты на изобретения и на промышленные образцы, а также удостоен звания «Ветеран труда».

«Наше Подмосковье гордится трудовыми династиями, а такой конкурс, как „Лучшая трудовая династия“ проходит в регионе уже около десяти лет, и ежегодно число трудовых династий только возрастает», — отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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