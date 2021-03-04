Более 8 тысяч семей Подмосковья получили выплату для новорожденных за два месяца

Еще 8357 семей из Подмосковья получили выплату для новорожденных. Это деньги, перечисляемые для ухода за детьми.

Семьи, в которых родился ребенок, получают от правительства 20 тысяч рублей. Об этом сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Выплату на приобретение средств для ухода за новорожденными предоставляют при условии регистрации рождения органами записи актов гражданского состояния региона Ирина Фаевская.

Она рассказала, что с начала года такую выплату в Подмосковье получили 8357 семей. Работу продолжат.

Семьям переводят выплату на каждого новорожденного. Деньги поступают на расчетный счет заявителя за десять рабочих дней.

С сентября 2019 года женщины, ставшие мамами в Московской области, могут получить набор «Я родился в Подмосковье» или вместо него 20 тысяч рублей.