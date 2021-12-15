facebook_pixel
    15 декабря 2021, 10:34

    Свыше 300 тысяч семей Подмосковья оформили выплату на питание

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Выплату на питание оформили около 325 тысяч семей в Подмосковье. Ее начисляют каждый месяц, напомнила заместитель председателя областного правительства Ирина Каклюгина.

    Свыше 300 тысяч семей Подмосковья оформили выплату на питание | Изображение 1

    Это мера поддержки, которую реализуют в регионе благодаря президентскому проекту «Демография».

    Ежемесячная денежная выплата на питание — одна из самых востребованных мер социальной поддержки в Подмосковье

    Ирина Каклюгина.

    Выплата положена нескольким категориям жителей. Например, для беременных ее размер составляет 400 рублей в месяц, для кормящих мам и детей до года — тысячу рублей, а детям от года до трех лет полагается 600 рублей.

    Чтобы получить выплату, достаточно выполнить всего один шаг. Нужно подать заявку на портале госуслуг Подмосковья. Сделать это может любой из законных представителей ребенка.