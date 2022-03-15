Первые семьи из Орехово-Зуева получили денежные сертификаты на переселение из аварийных домов

Первые денежные сертификаты вручили переселенцам из аварийного жилья в Орехово-Зуеве. Теперь им не придется ждать, когда расселят их дома. Вместо этого по инициативе губернатора Андрея Воробьева они получат около 84 тысяч рублей за квадратный метр и смогут купить другую квартиру.

В Орехово-Зуеве эту меру поддержки выбрали уже две семьи. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Сертификаты вручены двум семьям, живущим в доме № 24А в деревне Запутное Минстрой Подмосковья.

Жильцы, выбравшие такую меру поддержки, смогут потратить деньги на квартиру со вторичного рынка, в новостройке или на строительство дома без земельного участка.

Получить сертификат могут собственники аварийных зданий, чьи дома признали такими до 1 января 2017 года и включили в областную программу переселения.

Разрешается выбрать новое жилье в любом городе региона. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о решении проблемы аварийного жилья.