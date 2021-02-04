Еще 70 многодетным семьям из Подмосковья выдали земельные участки за месяц

Это подчеркнула министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. По ее словам, больше всего участков семьи получили в Озерах — 13 и Богородском округе — 12. Следом идут Ступино, Клин, Зарайск, Егорьевск и Лыткарино.

От одного до 13 участков было передано для многодетных семей из 18 муниципалитетов Наталья Адигамова.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин отметил, что обеспечение многодетных семей землей — одна из приоритетных задач.

«Вместе с администрациями округов год за годом налаживаем систему предоставления участков многодетным семьям, чтобы увеличить цифру семей, у которых уже появилась своя земля, а впоследствии и дом», — сказал он.

Разин уточнил, что за десять лет землю в Московской области получили 28 083 семьи с тремя или более детьми.