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    04 февраля 2021, 10:42

    Еще 70 многодетным семьям из Подмосковья выдали земельные участки за месяц

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Еще 73 многодетные семьи из Подмосковья обеспечили земельными участками в январе. За месяц их передали новым владельцам в 18 городских округах.
    Еще 70 многодетным семьям из Подмосковья выдали земельные участки за месяц | Изображение 1

    Это подчеркнула министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. По ее словам, больше всего участков семьи получили в Озерах — 13 и Богородском округе — 12. Следом идут Ступино, Клин, Зарайск, Егорьевск и Лыткарино.

    От одного до 13 участков было передано для многодетных семей из 18 муниципалитетов

    Наталья Адигамова.

    Министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин отметил, что обеспечение многодетных семей землей — одна из приоритетных задач.

    «Вместе с администрациями округов год за годом налаживаем систему предоставления участков многодетным семьям, чтобы увеличить цифру семей, у которых уже появилась своя земля, а впоследствии и дом», — сказал он.

    Разин уточнил, что за десять лет землю в Московской области получили 28 083 семьи с тремя или более детьми.