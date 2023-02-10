Подмосковье 10 февраля 2023, 19:06 Семьям участников СВО расскажут о поддержке Подмосковья на личных встречах 15 февраля

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Личный прием по вопросам поддержки семей участников СВО проведут в Подмосковье 15 февраля. На встречах также обсудят оказание социальной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично утвердил график приема граждан по вопросам социальной поддержки семей участников специальной военной операции. Такие встречи состоятся 15 февраля с 10:00 до 15:00 сразу по нескольким адресам.

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Прием жителей будет проводиться:

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— в приемной правительства Московской области (Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В», телефон 8-498-602-31-13);

— в Министерстве социального развития Московской области (Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 7, телефон 8 (498) 602-26-50, добавочный 54052);

— в Министерстве образования Московской области (Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 7, телефон 8 (498) 602-11-23, добавочный 58017);

— в Министерстве здравоохранения Московской области (Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, Дом правительства Московской области, телефон 8 (498) 602-03-48);

— в Министерстве территориальной политики Московской области (Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1, БЦ «Орбита-2», телефон 8 (498) 602-83-70);

— в администрациях муниципальных образований;

— в общественных приемных исполнительных органов Московской области;

— в муниципальных образованиях и территориальных подразделениях Министерства социального развития Московской области.