07 февраля 2024, 16:08
Семьям участников СВО предоставят льготные скидки на активности в парках Балашихи
Семьи участников специальной военной операции получат скидку 50% на активности в парках Балашихи. Речь идет об аттракционах в парках Пехорка, Пестовский и Ольгинский.
Льготы распространяются на прокат, каток, горки и аттракционы. Также льготными будут билеты в перевернутый дом в парках Пестовский и Пехорка, тир и 7D кинотеатр.
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Для получения скидки нужно предоставить удостоверение участника боевых действий, справку и документ, удостоверяющий родство с участником специальной военной операции.
Также дети бойцов могут бесплатно заниматься в городских кружках и посещать часть мероприятий в домах культуры.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал поддержку семье участника СВО из Домодедова.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Льготы
Балашиха
Специальная военная операция РФ на Украине
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