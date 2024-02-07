Подмосковье 07 февраля 2024, 16:08 Семьям участников СВО предоставят льготные скидки на активности в парках Балашихи пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Семьи участников специальной военной операции получат скидку 50% на активности в парках Балашихи. Речь идет об аттракционах в парках Пехорка, Пестовский и Ольгинский.

Льготы распространяются на прокат, каток, горки и аттракционы. Также льготными будут билеты в перевернутый дом в парках Пестовский и Пехорка, тир и 7D кинотеатр.

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Для получения скидки нужно предоставить удостоверение участника боевых действий, справку и документ, удостоверяющий родство с участником специальной военной операции.

Также дети бойцов могут бесплатно заниматься в городских кружках и посещать часть мероприятий в домах культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал поддержку семье участника СВО из Домодедова.

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