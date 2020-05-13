Семьям с детьми в Подмосковье назначили выплаты. Как их получить

Подробнее о размерах выплат и правилах подачи документов рассказала Ирина Фаевская, министр социального развития Московской области.

Семьи с доходом ниже прожиточного минимума

Для семей, доходы которых ниже одного прожиточного минимума, власти региона предложат ежемесячные выплаты на ребенка в размере 50% от прожиточного минимума в Подмосковье.

«Поскольку в Московской области прожиточный минимум на ребенка достаточно большой, то и величина выплаты у нас тоже достаточно значительная. Это 6344 рубля ежемесячно. Эта выплата касается всех семей с детьми в возрасте от трех до семи лет с доходом на члена семьи ниже одного прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума у нас 13 115 рублей», — объяснила Ирина Фаевская.

Она уточнила, что у жителей, которые стали безработными, доход за их предыдущий период учитывать не будут.

«Для того чтобы подтвердить доход семьи, обычно граждане приносят сведения о заработной плате за предыдущий год. Но если в семье есть безработный, то им такую справку приносить не надо. Рассчет обеспеченности семьи будет производиться без учета такой справки», — сказала Фаевская.

Всего эти выплаты получат порядка 36 тысяч человек. Обратиться за поддержкой можно с 1 июня и до конца года.

«Перерасчет при этом будет сделан для семьи, начиная с января. То есть перечислим мы выплату в июне, но сразу за шесть месяцев. Таким образом, на одного ребенка семья получит в июне 38064 рубля и дальше каждый месяц 6344», — пояснила Фаевская.

Если в семье двое и более детей, то выплаты соответственно увеличиваются.

«За выплатой можно будет обратиться в МФЦ, когда закончится такая эпидемическая обстановка, потому что к этой выплате Пенсионный фонд не имеет отношения. Эта выплата осуществляется за счет софинансирования федерального бюджета и регионального», — уточнила Фаевская.

Она добавила, что из бюджета Московской области для этих целей выделили 1,2 миллиарда рублей, и еще 1,5 миллиарда направили из федерального бюджета.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет

В Подмосковье в два раза увеличат минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

«Мамы, которые не работают и не получают это пособие у работодателей (40% от зарплаты), могут обратиться — это носит заявительный характер. За счет средств федерального бюджета им назначается такое пособие. На сегодняшний день его размер составляет 3375 рублей, а будет оно увеличено в два раза и составит 6751 рубль», — отметила министр.

По ее словам, такое пособие полагается 45 тысячам человек. Назначают выплаты через МФЦ, электронную почту или портал госуслуг. Заявление подавать не придется, эти пособия увеличат автоматически.

Выплаты семьям с детьми до трех лет

Ежемесячная денежная выплата в размере пяти тысяч рублей будет выплачиваться три месяца (апрель, май, июнь) всем семьям, где есть дети в возрасте до трех лет.

Чтобы получить выплату, нужно оставить заявление на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда. Обращения будут принимать до 1 октября.

«На каждого ребенка в возрасте до трех лет будет назначена такая выплата. У нас в Подмосковье проживает около 389 тысяч детей такого возраста», — подчеркнула Ирина Фаевская.

Она добавила, что уже для 200 тысяч детей такую выплату назначили. Более того, ее уже активно выплачивают.

Выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет

Семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет единовременно выплатят 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

«Дети и заявители должны иметь гражданство РФ. Обратиться за этой выплатой уже можно сейчас, но назначена и перечислена она будет с 1 июня. Детей, которые могут получить такую выплату, в области проживает 800 тысяч», — уточнила Фаевская.

Министр отметила, что у этой единовременной выплаты нет критериев, по которым ее могут предоставить или не предоставить. Все жители, у кого есть дети такого возраста, могут подать заявление и получить эти средства.

Подать заявление на получение данной выплаты можно до 1 октября этого года на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда.

Если родителя признали безработным

Ежемесячная выплата в размере трех тысяч рублей на несовершеннолетнего ребенка или нескольких детей будет назначена при признании родителя безработным.

«Если гражданин признается безработным, и у него есть несовершеннолетние дети, одновременно с пособием по безработице ему будет назначена выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере трех тысяч рублей», — сказала Фаевская.