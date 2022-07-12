Семьям с детьми-инвалидами из Подмосковья напомнили о компенсации проезда в санатории

Подмосковье стало единственным регионом в стране, где льготники могут получить компенсацию за проезд до санатория на своем автомобиле. Это коснется семей с детьми-инвалидами.

Вице-губернатор области Ирина Каклюгина отметила, что такая мера поддержки особенно важна сейчас, когда добраться до Черного моря на самолете невозможно.

«Сейчас это особенно актуально, так как на курорты Черноморского побережья приостановлены авиаперелеты, а билеты на поезд приобретать нужно заблаговременно и они не всегда есть в наличии, поэтому наши льготники выбирают личный транспорт и многие едут даже в Крым на своей машине. После возвращения мы им компенсируем стоимость проезда», — подчеркнула Каклюгина.

Компенсация проезда до Крыма составит 12 тысяч рублей, до Краснодарского края — 10,5 тысячи. Для ее получения необходимо подать электронное заявление на портале госуслуг. По сообщению вице-губернатора, в этом году на побережье Черного моря отдохнут 7,5 тысячи семей-льготников.

В Минсоцразвития напомнили, что санаторно-курортное лечение предоставляется в порядке очереди, а компенсировать поездку могут те, кто еще не воспользовался правом бесплатного проезда до санатория.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность участия НКО в поддержке инвалидов Подмосковья.