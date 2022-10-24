Семьям мобилизованных из Подмосковья оказали помощь около 6 тысяч раз | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 13:31 Семьям мобилизованных из Подмосковья оказали помощь около 6 тысяч раз Екатерина Швелидзе сообщила о решении 6 тысяч вопросов семей мобилизованных в Подмосковье

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Семьи военнослужащих продолжают поддерживать в Московской области. Для них создали центры поддержки, которые за время работы оказали помощь почти шесть тысяч раз. Об этом глава Министерства информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«У нас работает новый центр коммуникации — это наши Центры поддержки семей мобилизованных. Здесь за все время работы, а это неделя с небольшим, оказали самую разную помощь почти шесть тысяч раз», — сообщила глава министерства.

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Как отметила Екатерина Швелидзе, за неделю министерство получило свыше 200 обращений, а специалисты горячей линии помогли жителям решить 119 сложных вопросов.

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Родственники мобилизованных, которым неудобно посещать центры поддержки, смогут также получить помощь удаленно — по телефону или в мессенджерах, рассказала глава министерства.

«Если в центры поддержки физически не приходят члены семей мобилизованных, это не значит, что мы должны помощь остановить», — добавила она.

Екатерина Швелидзе также отметила, что семьи, в которых мобилизовали бывшего мужа, будут продолжать получать алименты — их будут перечислять из денежного довольствия военнослужащего.

Ранее Андрей Воробьев сообщил о работе оперштаба Подмосковья после введения режима повышенной готовности. Это было необходимо, чтобы подробно разобрать все направления, которые позволят обеспечить работу и предприятий, и систем жизнедеятельности региона.