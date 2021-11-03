Семья волонтеров записалась в переписчики населения и помогает пенсионерам в Подмосковье

В Московской области продолжается перепись населения, для этих целей очень нужны волонтеры. Некоторые решают помочь целыми семьями. Наталья Присяжнюк участвует в переписи как волонтер вместе со своими дочками. Днем у нее работа в библиотеке, а вечером — походы по домам и квартирам.

«Перепись населения нужна для того, чтобы знать сколько нас живет на планете, это нужная, важная информация и статистика. Для того чтобы наше государство понимало сколько нужно нам еще детских садов, школ, каких-нибудь еще материальных благ», — говорит Наталья.

У волонтеров есть еще одна задача: кроме переписи населения, во время обхода они выясняют, кому из жителей нужна помощь. Чаще всего пожилые люди просят помочь им купить продукты или сходить в аптеку за лекарствами.

Дочки Натальи, Лариса и Василиса, в это время разносят листовки с инструкцией по переписи по почтовым ящикам. «Мы сказали: „Мам, можно мы тоже попробуем себя в виде волонтера?“. И нам это понравилось, и вот сейчас мы тоже волонтеры», — рассказала Лариса.

За день Наталья успевает обойти несколько подъездов. На одну квартиру она тратит примерно 10 минут. Разумеется, волонтеры все привиты и каждую неделю сдают ПЦР-тесты, приходят к жителям исключительно в масках. За время переписи населения Наталья успела познакомиться с десятками одиноких пенсионеров, которые теперь могут рассчитывать на помощь волонтеров.