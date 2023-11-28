Подмосковье 28 ноября 2023, 10:13 Семья участника СВО из Шатуры вышла в финал областного конкурса «Женщина-герой» Телеканал «360»

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Семья Елисеевых из Шатуры вышла в финал подмосковного конкурса «Женщина-герой». Его учредил депутат Госдумы Сергей Колунов совместно с благотворительным фондом.

Участники конкурса «Женщина-герой» — семьи участников специальной военной операции. Главу семьи Елисеевых призвали в зону СВО в октябре 2022 года. За это время он всего лишь раз был в отпуске. Михаил Елисеев поддерживает связь с семьей и желает родным победы в финале конкурса.

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«Волнуемся все, ночами не спим, готовимся. Мы шли на этот конкурс, потому что он был семейный, и поэтому мы пойдем отстаивать нашего героя всей семьей», — рассказала дочь бойца СВО Кристина Елисеева.

Финал конкурса состоится 27 ноября. Из более чем 30 семей из разных уголков Подмосковья для финала жюри выбрало 10. Елисеевы на конкурсе представят свою визитную карточку, споют песню, а Кристина прочитает стихотворение «Про папу», которое сочинил ее брат Владислав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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