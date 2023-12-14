Подмосковье 14 декабря 2023, 11:14 Семья терапевтов из Смоленска пополнила коллектив врачей больницы в Егорьевске Андросова Юлия

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Егорьевская больница привлекла еще двух новых врачей. На этот раз на работу приняли семью терапевтов из Смоленска — Злату Павлову и Олега Барсукова. Специалисты уже приступили к работе.

Андросова Юлия

«Быть врачом — моя мечта с детства. Бабушка болела и мне очень хотелось ее вылечить. В 2020 году я закончила медицинский университет и три года работала на своей малой родине. Я умею находить подход к пациентам, оказываю им помощь и взамен получаю слова благодарности, что очень приятно», — говорит терапевт Злата Павлова.

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Пара вместе со студенческих времен. Супруг делится своим опытом со Златой, а она помогает Олегу осваивать новые информационные технологии.

Андросова Юлия

«Нам всегда есть, о чем поговорить. Мы поддерживаем друг друга в трудностях или успехах. У нас общие интересы. И даже бытовые темы плавно перетекают в медицинские», — говорят супруги.

Егорьевск выбрали для переезда не случайно. Врачи приезжали сюда к родственникам и присматривались к городу и людям. Хорошие условия труда, социальная поддержка государства и руководства больницы позволили сделать правильный выбор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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