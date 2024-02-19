Подмосковье 19 февраля 2024, 17:07 Семья сыроваров из Дмитрова откроет новое фермерское кафе Источник фото: Евгений Рой

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Новое фермерское кафе откроется при сыроварне под Дмитровом. Посетители смогут попробовать несколько видов сыра, домашние йогурты, выпечку и многое другое.

Ферма Булатовых — это семейное дело. Начинали с маленькой сыроварни, а сейчас водят экскурсии по производству, открыли курсы «Школа сыроваров», а вскоре на территории предприятия появится уютное кафе.

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«Мы уже предлагаем нашим посетителям попробовать нашу молочную продукцию, и это не только сыры. У нас много видов йогуртов, нежный творожок, есть пастеризованное и топленое молоко, наше сливочное масло, неоднократно побеждавшее на международных конкурсах», — рассказала управляющая сыроварней Лилия Булатова.

В меню фермерского кафе будут сырники, паста, десерты и мучные изделия.

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