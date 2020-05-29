Семья с 6 приемными детьми из Орехова-Зуева взяла еще двух малышей во время пандемии

Семья Рудометкиных из Орехова-Зуева во время пандемии взяла к себе двух братьев. Изначально они оформили так называемый «гостевой» режим. Но теперь поняли, что оставят детей в семье и оформят над ними опеку. У Рудометкиных теперь 11 детей — восемь приемных и трое своих.

Кристина Рудометкина еще в 17 лет посмотрела программу про детский дом и всегда знала, что возьмет в свою семью малыша. Но одним дело не ограничилось.

«Когда мне было 17 лет, я увидела передачу телевизионную, в которой рассказывалась трагичная история одного детского дома. В тот момент я решила — пусть один малыш, но он должен оказаться в моей семье», — рассказала Кристина Рудометкина.

Сначала у супругов родилось двое своих детей. После этого Рудометкины решили взять ребят из детского дома. Так в семье появились Саша и Света.

После переезда в Подмосковье семейство еще пополнилось. Егор и Настя узнали, что такое полная и счастливая семья.

Прошло еще некоторое время и в доме у Рудометкиных появилось два рыжих малыша — Дениска и Андрюша. Андрюша очень непростой малыш, у него инвалидность.

Во время пандемии семья решила, что в такой непростой для всех ситуации просто необходимо сделать счастливыми как можно больше ребят. Так, родной дом появился у Жени и Димы.

«Пандемия стала тяжелым испытанием для каждого из нас, и на каком-то ее рубеже мы узнали, что ребятам из детского дома тоже приходится непросто. И тогда нам было предложено пообщаться с Женей и Димой. Мы познакомились с ними в WhatsApp. Ребята нам понравились сразу. Мы поняли, что этим деткам, которые с первого дня нас назвали мамой и папой мы не сможем сказать „До свидания“», — рассказала Кристина.

Теперь большая и дружная семья Рудометкиных стала еще счастливее.