Семья с 12 детьми приобрела дом благодаря субсидии в Подмосковье

В одной из семей Подмосковья — у Сергея и Людмилы Ефремовых — месяц назад родился 12-й ребенок. Сейчас эта большая семья живет в просторном доме на улице Соловьиной в городском округе Пушкинский, который они купили благодаря подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей».

Субсидию семье выдали еще в 2014 году, поэтому они смогли купить большой частный дом. Теперь для детей есть отдельные комнаты, им интересно играть и в доме, и во дворе. Сергей собирается доделывать ремонт своими руками.

«У меня подрастают два помощника — Артем и Саша, старших даже и спрашивать не нужно — всегда придут на помощь», — делится Сергей.

Семья очень счастлива в своем новом просторном доме и рассказывает о программе всем знакомым. Участниками могут стать семьи, в которых семеро и более детей. А также семьи, в которых одновременно родились три и более ребенка.

Всего за время реализации программы с 2013 по 2022 год жилищные субсидии получили 242 многодетные семьи Московской области, воспитывающие 1 890 детей. Из них 208 семей с 7-ю и более детьми, 14 семей с «тройняшками» и две семьи, у которых одновременно родились 4 ребенка, об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.